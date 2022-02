SERRA RICCÓ: IN ARRIVO TOP PLAYER DALLA SICILIA

Il Serra Riccó mette a segno all’ultimo minuto un colpo di mercato importante.

Dal Palazzolo, squadra di Eccellenza siciliana, arriva il fantasista che all’occorrenza può fare anche la seconda punta, Armando Cirelli.

Il DS Francesco Nodari è decisamente euforico:

“Un top player per la categoria promozione questo è un ragazzo del 1995 che ha giocato anche tra i professionisti. Uno speciale ringraziamento a Gianluigi Marraffa che con la sua agenzia BSM MANAGEMENT ha permesso questo trasferimento. Un grazie anche a mia moglie che nel giorno del mio compleanno ha sopportato i sbalzi di umore per la trattativa andata in porto sul filo di lana. Tra poco il ragazzo arriverà a Genova e già da domani sarà a disposizione di Mister Repetti.

Cirelli nel passato ha vestito le casacche di: Toma Maglie, Cassano Sybaris, Città di Arzano, San Pietro Napoli, Valdoria.