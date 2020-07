SESTRESE: ANSALDO E CARAMELLO RIMANGONO IN VERDESTELLATO. Due importanti conferme in casa Sestrese: Fabio Ansaldo e Marco Caramello vestiranno verdestellato anche nella prossima stagione 2020/2021. Ecco il comunicato:

«La Sestrese calacio ufficializza con grande soddisfazione la conferma anche per la stagione 2020-2021 di due elementi di grandissimo valore quali Fabio Ansaldo e Marco Caramello.

Protagonisti nella scorsa stagione – insieme allo staff e ai loro straordinari compagni – della rosa che ha riportato la Sestrese nel massimo campionato regionale con numeri record, Ansaldo e Caramello vestianno ancora la maglia verdestellata nonostante le tante richieste ricevute a conferma del loro valore, che siamo sicuri sarà confermato anche in un difficile e stimolante campionato come la prossima Eccellenza.

Fabio Ansaldo, difensore classe ‘91 è pronto a vestire la maglia verdestellata per la terza stagione consecutiva, la quarta complessiva dopo l’esperienza da giovanissimo nel 2009-2010 in serie D. In totale per lui 61 presenze e 3 reti con la maglia verdestellata.