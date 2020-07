Mercoledì’ 15 luglio: Under 10 femminile.

Giovedì 16 luglio: leva 2010. Aperto anche a non tesserati. Verrano seguite le normative vigenti secondo il protocollo per le attività sportive. Non saranno utilizzabili gli spogliatoi. Si pregano i genitori degli atleti di compilare la manleva. (possibilmente avendola già compilata all’arrivo al campo).