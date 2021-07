COLPI RANASINGHE E BILANZONE: ECCO “LA MEGLIO GIOVENTÙ” DELLA SESTRESE



Il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania regalano a Schiazza due dei migliori giovani talenti in circolazione.

Nonostante la giovane età vantano già importanti esperienze in Prima Squadra. Arrivano dall’Entella, società con la quale si conferma l’ottima sinergia



COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di annunciare l’ approdo in verdestellato. Per la stagione 2021-2022 del centrocampista FEDERICO BILANZONE (leva 2002). E l’attaccante SAMUELE RANASINGHE (leva 2003).

Nonostante la giovane età entrambi possono già vantare esperienze importanti in Eccellenza: entrambi lo scorso anno erano in prestito al Rapallo Rivarolese dall’Entella, società con la quale ancora una volta la Sestrese conferma una proficua sinergia a livello giovanile e di prima squadra.

FEDERICO BILANZONE – centrocampista leva 2002.

Centrocampista di grande fisica e ottima tecnica. Cresciuto nelle giovanili di Athletic Club e Savona, è poi approdato all’Entella. Nel 2019-2020 il prestito in Eccellenza all’Athletic Club (esordio in prima squadra), poi nella scorsa stagione sempre in prestito in Eccellenza al Rapallo Rivarolese. Il suo tesseramento verrà perfezionato, dopo l’esperienza all’Entella, nei prossimi giorni.

SAMUELE RANASINGHE – attaccante leva 2003.

È già ufficialmente un giocatore verdestellato e arriva in prestito dall’Entella, uno dei talenti offensivi più importanti del panorama ligure. Nelle ultime stagioni, seppur giovanissimo, è stato protagonista in Prima Squadra alla Goliardica e Rapallo Rivarolese (2 reti).



A Federico e Samuele un sincero “in bocca al lupo” da tutto l’ambiente verdestellato, con l’auspicio che sia una stagione di ulteriore crescita personale e di squadra.

Nei prossimi giorni la società ufficializzerà gli altri ultimi due importanti innesti che si aggiungeranno ad una rosa giovane e ambiziosa, che avrà come obiettivo quello del mantenimento della categoria proseguendo nel percorso di crescita già intrapreso.

Dal 2 agosto inizierà la preparazione.



F.S. SESTRESE Calcio 1919

