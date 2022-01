La *F.S. SESTRESE Calcio 1919* con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di annunciare l’ *approdo in verdestellato* in prestito dal Genoa del giovane difensore leva 2003 *LEONARDO ZANETTI*nella foto insieme a Mister Corrado SCHIAZZA

*LEONARDO ZANETTI* – Difensore leva 2003, centrale o esterno destro, ha giocato due anni nell’Entella, poi cinque stagioni da protagonista nelle giovanili del Genoa, culminate lo scorso anno con la vittoria dello Scudetto Under 18

Ad inizio di questa stagione il prestito in D al Sestri Levante. Ora l’approdo in verdestellato.

Benvenuto Leonardo da tutto l’ambiente verdestellato.

Nel contempo la società comunica che dalla data odierna il giocatore Samuele Ranasinghe non fa più parte della rosa.

*F.S. SESTRESE CALCIO 1919*