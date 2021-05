La Società Angelo Baiardo ringrazia la società Fratellanza Sestrese per l’importante sostegno materiale e morale fornito in occasione dell’infortunio occorso a Gianluca Briozzo nel corso della gara disputata contro i Verdestellati.

In particolare la dirigente del Baiardo, Sabrina Briozzo dice:

“Grande ospitalità e sostegno da parte di tutti i dirigenti presenti in particolare: Salvatore Cappadona, Antonio D’Acierno e Andrea Catania hanno fatto tutto quello che era possibile mettendo a Nostra disposizione quello che necessitava per soccorrere il nostro sfortunato giocatore”

Grande Fair Play in campo, ma anche furori dal terreno di gioco.

Infatti la Sestrese sulla propria pagina Facebook scrive:

“La Sestrese abbraccia l’Unione sportiva Angelo Baiardo Ass. Sportiva dilettantistica

e il suo giocatore Gianluca Briozzo

vittima oggi di un infortunio, augurandogli una pronta guarigione. “

DILETTANTISSIMO riceve e pubblica con piacere queste note di fair play.

Lo sport è solidarietà e aggregazione e questa ne è l’ennesima dimostrazione.

Complimenti alla Sestrese e al Baiardo

