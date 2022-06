La Sestrese fa il suo primo annuncio di mercato: blindato il suo richiestissimo top-player

Il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, con la collaborazione del procuratore Vincenzo Reno della B.S.M., regalano a mister Rossetti la conferma dell’attaccante 2001, appetito nelle ultime settimane da tante formazioni di Eccellenza e non solo.

COMUNICATO UFFICIALE:

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di ufficializzare il primo annuncio del mercato relativo alla rosa della stagione 2022-23: rimane in verdestellato il talentuoso attaccante AMINE SAKHI, richiestissimo da tante formazioni di Eccellenza e non solo, protagonista della grande salvezza della passata stagione.

Arrivato nel mercato di dicembre, Sakhi con le sue 5 reti e ottime prestazioni è stato decisivo per la salvezza della Sestrese.

Il D.G. Antonio D’Acierno e il D.S. Andrea Catania ringraziano Vincenzo Reno e la società B.S.M best soccer management per la collaborazione alla buona riuscita dell’operazione.

Ad Amine, che ha dimostrato da subito una grandissima voglia di rimanere ancora alla Sestrese per nuovi e ambiziosi obiettivi personali e di squadra, un sincero “in bocca al lupo” da tutto l’ambiente verdestellato.

Nella foto SAKHI con il DS Andrea Catania, il procuratore Vincenzo Reno della società B.S.M., il DG Antonio D’Acierno e il vice-presidente Valerio Gualtieri.

F.S. SESTRESE Calcio 1919

#seguilastella

#verdestellati