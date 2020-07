ANCORA IN VERDESTELLATO

Rinnovano gli attaccanti EMANUELE BORTOLINI e LORENZO SCIUTTO, e il portiere MATTEO BASSU.

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, con in testa il presidente Sciortino, il dg D’Acierno e il ds Catania, è lieta di annunciare il tesseramento anche per la stagione 2020-2021 di tre importanti giocatori quali EMANUELE BORTOLINI, LORENZO SCIUTTO e MATTEO BASSU.

Emanuele, Lorenzo e Matteo sono tra i protagonisti della grande cavalcata che nella passata stagione ha riportato la Sestrese nel massimo campionato regionale.

EMANUELE BORTOLINI esterno offensivo classe ’91. Vestirà la maglia verdestellata per la seconda stagione consecutiva. Nello scorso campionato per lui 17 presenze, 4 reti e diversi assist. Con tante prestazioni determinanti per raggiungere l’importante obiettivo della vittoria del torneo di Promozione. In passato Emanuele ha già calcato i campi dell’Eccellenza, per quattro importanti stagioni, con la maglia del Busalla.

LORENZO SCIUTTO attaccante leva ’97. Nella scorsa stagione è tornato a dicembre alla Sestrese dopo le esperienze nel settore giovanile. Prima del ritorno in verdestellato, ha giocato nel Cogoleto, Sampierdarenese, e tre stagioni in Promozione con il Borzoli. Esosrdì in Eccellenza appena diciassettenne a Molassana. Proprio con mister Schiazza allenatore. Dopo il problema di pubalgia che lo ha condizionato nella scorsa stagione, Lorenzo già da diverse settimane sta lavorando con lo staff della Sestrese. Per essere pronto e con grandi motivazioni all’inizio della preparazione.

MATTEO BASSU portiere classe ’83. Insieme a Rovetta completa il reparto. Elemento di sicuro affidamento ed esperienza all’interno del gruppo. è alla terza stagione alla Sestrese. Nella scorsa stagione una presenza, nella domenica che ha di fatto coinciso con la vittoria decisa nel derby con il Via Acciaio: 1-0. Con una prestazione super e tre punti che sono valsi la vetta della classifica e il salto in Eccellenza.

A loro va un grande “in bocca al lupo” da parte di tutto l’ambiente verdestellato per l’imminente prossima stagione.

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!