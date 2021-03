SESTRESE, per la ripresa un poker di arrivi a completamento della rosa.

Uno per ruolo: il portiere DI GIORGIO, il difensore PADOVAN, il centrocampista STEFANZL e l’attaccante ZAMANA.

La F.S SESTRESE calcio 1919, per far fronte alle tante incognite che potrà nascondere la ripresa del campionato, ha deciso di ampliare la propria rosa: la società è lieta di annunciare il tesseramento del portiere DI GIORGIO, il difensore PADOVAN,il centrocampista STEFANZL e l’attaccante ZAMANA.

