LA SESTRESE CALA IL TRIS SUL MERCATO



CAFFERATA, BROSO e BISIO: il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania completano la rosa di mister Schiazza con tre nuovi arrivi.

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE 1919, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di annunciare l’approdo in verdestellato per la stagione 2021/2022 di tre nuovi giocatori:

GIANLUCA CAFFERATA

FRANCESCO BROSO

ANDREA BISIO



GIANLUCA CAFFERATA – centrocampista offensivo di grande qualità, classe ’94, torna alla Sestrese dopo la grande stagione 2018/2019 in Promozione (27 presenze e ben 8 reti).

Scuola Sampdoria, ha militato nella Genova Calcio e Molassana in Eccellenza, prima ancora in Serie C nel Castiglione e Pavia, e in serie D nel Vado e Lavagnese.

FRANCESCO BROSO – centrocampista leva 2003, arriva in prestito dal Genoa in cui è cresciuto calcisticamente. Nella prima parte di stagione ha militato nella Lavagnese.

ANDREA BISIO – terzino sinistro leva 2001, già convocato nell’ultima gara contro il Rapallo. Ha iniziato la stagione nell’Arenzano, prima ancora protagonista al Varazze.



A Gianluca, Francesco e Andrea un sincero “in bocca al lupo” da tutto l’ambiente verdestellato.

Nella foto, da sinistra: il d.g. D’Acierno, Bisio, Broso, Cafferata e il d.s. Catania

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i hnostri contenuti multimediali!