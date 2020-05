La SESTRESE CALCIO 1919“abbraccia” le 300 famiglie verdestellate programmando la ripresa

“Vogliamo già dare un segnale e annunciamo aiuti concreti ai tesserati per ripartire tutti insieme”

Pronti per gli importanti lavori al “Piccardo”, una grande occasione di crescita per tutta l’ultracentenaria società, in attesa di notizie per la prima squadra che negli ultimi due anni ha fatto più punti e più gol di tutti in Liguria.

IL COMUNICATO UFFICIALE a questo link

Il Presidente Sebastiano Sciortino, il Direttore Generale Antonio D’Acierno, il Segretario Stefano Serra, i Direttori Andrea Catania, Bruno Faraci e Michele Fabiani e tutte le componenti della grande Famiglia Verdestellata.

F.S. Sestrese Calcio 1919

