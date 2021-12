Il DG D’Acierno e il DS Catania, con la collaborazione del procuratore Vincenzo Reno della B.S.M. regalano a Mister Schiazza il raid attaccante mancino, Leva 2001, ex Albissola ed Entella.

COMUNCATO UFFICIALE



La F.S. Sestrese 1919, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di annunciare l’approdo in verdestellato per l stagione 2021/2022 del talentuoso attaccante AMINE SAKHI.

Protagonista da giovanissimo con la maglia dell’Albissola nella stagione 2017-2018 nella vittoria del campionato di Serie D (decisivo con il suo gol nella vittoria del torneo nazionale tra le rappresentative dei vari gironi di D), Amine Sakhi è poi approdato all’Entella dove si è affermato tra i migliori talenti delle giovanili bianco-celesti. Lo scorso anno l’esperienza in Serie D al Lanusei in Sardegna, prima di un infortunio che lo ha bloccato per la seconda parte di stagione.



Il D.G. Antonio D’Acierno e il D.S. Andrea Catania ringraziano Vincenzo Reno e la società B.S.M best soccer management per la determinante collaborazione alla buona riuscita dell’operazione.



Ad Amine un sincero “in bocca al lupo” da tutto l’ambiente verdestellato, con l’auspicio che sia una stagione di ulteriore crescita personale.



Nella foto SAKHI con il DG Antonio D’Acierno e il procuratore Vincenzo Reno della società B.S.M.

F.S. SESTRESE 1919

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i hnostri contenuti multimediali!