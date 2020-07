EDOARDO “KING” MURA E’ IL NUOVO CENTRAVANTI DELLA SESTRESE!!!

IL D.S. CATANIA E IL D.G. D’ACIERNO REGALANO AI MISTER SCHIAZZA E ZAMANA UN GRANDISSIMO COLPO DI MERCATO

La F.S. Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, il dg Antonio D’Acierno e il ds Andrea Catania, è orgogliosa di annunciare il tesseramento per la stagione 2020-2021 del calciatore EDOARDO KING MURA, attaccante classe ’94.

La società ritiene di aver individuato in Edoardo il migliore rinforzo possibile per aprire un importante ciclo, il giocatore ideale per indubbie qualità calcistiche, umane ed età.

EDOARDO MURA

Prima punta leva 1994, già giocatore delle giovanili verdestellate, Mura ha esordito in Eccellenza ad Arenzano. Poi la vittoria dello Scudetto italiano della categoria Juniores Nazionale con il Vado con una doppietta in finale. In seguito le esperienze in D a Vado appunto e alla Lavagnese. Poi ancora Genova Calcio, Rivarolese dove ha totalizzato ben 62 gol in Eccellenza in totale, 2 in Serie D e 23 in Promozione. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Goliardica segnando 9 reti in 12 partite disputate.

Tutto l’ambiente verdestellato dà il benvenuto ad un grandissimo giocatore come Edoardo Mura, che torna a Sestri dopo l’esperienza di 10 anni fa nelle giovanili.

Mura si aggiunge ad una rosa giovane e già di valore con ampi margini di crescita negli anni.

Tutta la Sestrese è orgogliosa che, nonostante le tantissime e blasonate richieste, quello che si ritiene essere il miglior centravanti sulla piazza abbia scelto di sposare il progetto verdestellato.

La Sestrese coglie l’occasione per ringraziare Alberto Saracco, ancora una volta dimostratosi vero uomo di calcio e persona di grandi valori, per aver condiviso con le parti coinvolte una buona opinione della nostra società una volta riscontrati i problemi lavorativi che impedivano al giocatore di proseguire insieme la sua avventura.

Con l’arrivo di Mura e degli altri importanti giocatori già annunciati, la società aggiungerà con calma e senza fretta ancora alcuni elementi nei prossimi giorni, per poter completare una rosa che possa aprire un nuovo ciclo importante nel massimo campionato regionale crescendo passo dopo passo negli anni, in linea con la storia e il blasone della società.

F.S. SESTRESE Calcio 1919

