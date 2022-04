CRISTIANO ROSSETTI e il suo staff confermati alla guida della Sestrese 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE CALCIO 1919, con in testa il Presidente Sciortino, il vice Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è lieta di annunciare, con grande soddisfazione, la conferma del signor CRISTIANO ROSSETTI alla guida della Prima Squadra per la stagione 2022/2023.

Con mister Rossetti arriva la conferma in verdestellato anche per il suo , un gruppo di valore assoluto in termini calcistici e umani:

• Sandro Natalino Galletti – Allenatore in 2^

• Giuseppe Oliviero – Collaboratore Tecnico

• Danilo Giambrignoni – Collaboratore Tecnico

• Fabrizio Parise – Preparatori dei portieri

• Roberto Rotella – Match-Analyst

La conferma alla guida della prima squadra è la naturale conseguenza dell’apprezzamento, da parte di tutto l’ambiente verdestellato (dirigenza, tifosi e giocatori stessi), dello straordinario lavoro in questi mesi fatto da mister Rossetti e del suo staff, che ha contribuito in maniera fondamentale alla salvezza nel massimo campionato regionale con due giornate di anticipo, in una stagione in cui le retrocessioni erano pari al 30% delle squadre partecipanti.

Il prossimo campionato di Eccellenza, finalmente a girone unico, sarà lungo e straordinariamente stimolante con tante società e città di prima fascia. Al tempo stesso presenterà un livello molto alto, in cui la Sestrese è pronta a lottare con serenità e ambizione, e lo farà ripartendo dalle basi calcistiche e umane, staff in primis, evidenziate in queste settimane.

Da tutto l’ambiente verdestellato un sincero “in bocca al lupo” a mister Rossetti e tutto lo staff.

Il D.G. D’Acierno e il D.S. Catania sono già al lavoro – di intesa con il mister – per la composizione della rosa, con l’obiettivo di confermare i perni e asse portante dell’attuale organico, di valorizzare ancora di più lo straordinario “parco giovani” del vivaio verdestellato e aggiungendo alcuni elementi di valore assoluto.

