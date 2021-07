I verdestellati si sono radunati giovedí sera al Piccardo per le classiche firme, pesi e misure in vista dell’inizio della preparazione programmata per il 2 Agosto

Presenti tutti i confermati, i giovani aggregati per la preparazione, il volto nuovo Ghigliazza e altri nuovi giocatori che verranno ufficializzati nelle prossime ore

Ufficializzato anche lo Staff tecnico

D.G.: Antonio D’Acierno

D.S.: Andrea Catania

Allenatore: Corrado Schiazza

Vice-All.: Massimo Zamana

Collab. Tecnico: Fabio Magioncalda

Resp. prep.: Michele Di Prisco

Prep. portieri: Fabrizio Parise

F.S. SESTRESE Calcio 1919

