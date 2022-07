GRANDISSIMI PROGETTI PER I VERDESTELLATI

La stagione 2022/2023 della SESTRESE è ufficialmente iniziata e siamo pronti a presentare tutti i nostri grandi progetti legati a tutto il movimento VERDESTELLATO, voluti fortemente dal nostro Presidente Area Giovani Federico Fogli e da tutta la società con in testa il presidente Sebastiano Sciortino.

Formare giovani talenti, partendo dalle basi, da una struttura organizzata e all’avanguardia, da tecnici e istruttori di eccellenza assoluta.

Questo l’obiettivo che la nostra società, Presidenti, Direttori, Consiglio Direttivo e Responsabili si sono dati e continueranno a perseguire sempre con più attenzione: una formazione continua e di primo livello dai piccoli bambini della leva entrante 2017, fino alle soglie della Prima Squadra.

Progetti importanti, continui, che sono un ulteriore tassello nel percorso di crescita già intrapreso e ci ha già permesso di fare esordire nella nostra prima squadra ben 14 elementi provenienti dal vivaio nelle ultime due stagioni.

Il primo annuncio è un orgoglio per tutti noi: il 60% della rosa della Prima Squadra di mister Rossetti della prossima stagione (che si radunerà martedì sera) sarà composta da ragazzi cresciuti nel nostro vivaio.

Un numero impressionante, che fa il pari con la composizione di una UNDER 19 che annovererà i migliori talenti 2004 e 2005, nessuno escluso, cresciuti con costanza e dedizione in verdestellato negli ultimi anni e pronti per una stagione da protagonisti con un allenatore come Fabiani che – dall’alto del suo ormai vecchio ruolo di Responsabile – ha saputo crescerli insieme ai tecnici, Direttori e società.

Stiamo per entrare nell’ultima settimana del nostro straordinario e riuscitissimo SESTRESE CITY SUMMER CAMP

Lunedì partono i nostri OPEN DAY e le pre-iscrizioni per la prossima stagione.

Stiamo rifacendo il look con i primi interventi importanti, e tangibili già da ora, allo Stadio Comunale “Giuseppe Piccardo” di Borzoli, il tutto dopo la grande ristrutturazione della Corderia dei mesi scorsi…

Adesso siamo pronti, con orgoglio, a delle ambiziose e grandi novità.

La prima? Nelle prossime ore, sui nostri social…

