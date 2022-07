I NUOVI PALLONI VERDESTELLATI

Proseguono le grandi idee e progetti per la nuova stagione ormai alle porte in casa Sestrese.

Ecco i nuovi palloni per tutte le squadre della Sestrese,

dalla UNDER 6 fino alla Prima Squadra, che giovedì 28 Luglio si radunerà per iniziare la preparazione.

Questo è solo uno dei tantissimi GRANDISSIMI PROGETTI VERDESTELLATI per la stagione 2022-2023.

