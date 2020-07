In 18 mesi…

60 partite

51 gol

In silenzio hai aspettato che la TUA #Sestrese trovasse un degno erede.

Solo a questo punto hai firmato e ufficializzata la tua nuova avventura, figlia di una scelta personale e di amicizia che solo chi ti conosce a fondo può comprendere e capire.

Per occupare il tuo posto c’era solo bisogno del meglio e il meglio come uomo e giocatore, è arrivato.

Sei stato il primo a chiamare, dopo la firma, chi prenderà degnamente il tuo posto.

Con parole da Uomo vero, come sempre nel tuo stile senza sbandierare il fatto.

IN BOCCA AL LUPO CAPITANO

…….da chi ti vuole bene

Tutti tornano

dove si sono sentiti amati.

In macchina. In bici.

In ginocchio.

In una casa. In una via.

In un paese. In un cimitero.

Tutti tornano

dove si sono sentiti amati.

Presto. Tardi. Fra tanto tempo.

Da piccoli. Da grandi. Da vecchi.

Ridendo. Piangendo. Impauriti.

Ma tutti tornano

dove si sono sentiti amati

In un ricordo. In un pensiero.

In un abbraccio. In un sogno.

(L.V.)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2360948040880948&id=1450674205241674

La TUA Sestrese