In attesa della ripresa la Sestrese accoglie Pili e Trocino!

Ufficiale il ritorno nel “suo” ambiente verdestellato per Damiano Pili. Arriva anche il baby Trocino dall’Entella.

Dattaccante classe ’87, torna alla Sestrese dove è cresciuto calcisticamente, per realizzare il sogno di chiudere la carriera con la maglia del cuore.