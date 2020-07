Anche la SESTRESE è pronta a riaprire le porte del campo Piccardo di Borzoli, in vista della nuova stagione calcistica 2020/2021. Gli open day si terranno dalle ore 18:30 alle ore 20:00, sarà aperto anche ai non tesserati. La società ci tiene a precisare che verrano seguite le norme di sicurezza vigenti secondo il protocollo sportivo. Non saranno utilizzabili gli spogliatoi. Si prega i genitori degli atleti di compilare la manleva e il modello di autocertificazione.

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!