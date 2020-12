Tutta la F.S. SESTRESE Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, si stringe al nostro verdestellato Francesco Saccone per tutti POLPO, per la scomparsa dell’amata sorella Angela.

Alla famiglia Saccone le condoglianze di tutto l’ambiente verdestellato.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!