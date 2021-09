Seconda giornata di Coppa Italia e nota di FairPlay da segnalare.

Il fatto: siamo nell’immediato prepartita di Campomorone Sestrese gara valida per la 2ª giornata di coppa.

La Sestrese nella prima partita a pareggiato in casa per 0-0 e per sperare nella qualificazione deve vincere con un buon numero di gol. Il Campomorone aveva riposato.

Al momento della consegna delle distinte la Sestrese si rende conto che tra le fila del Campomorone è schierato un giocatore Squalificato. La società verde-stellata segnala immediatamente il problema alla squadra avversaria la quale provvede a sostituire il giocatore inserito in distinta tra i titolari.

Per la cronaca la partita terminerà uno a uno con la possibilità da parte del Campomorone di potersi giocare la qualificazione nella prossima giornata contro il Busalla.

I dirigenti del Campomorone hanno ringraziato quelli della Sestrese e hanno aggiunto:

“Sono stati molto sportivi non tutti lo avrebbero fatto”

Andrea Catania DS della Sestrese aggiunge:

“Di norma ci comportiamo così.

Ancora di più con il Campomorone, società con la quale esiste un ottimo rapporto di rispetto e stima reciproca.

La partita sul campo è stata molto piacevole, nonostante le molte defezioni da una parte e dall’altra. Questo vuol dire che abbiamo una rosa di sicuro affidamento.”

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!