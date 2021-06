SESTRESE: NEL SEGNO DELLA CONTINUITÁ LA CONFERMA DI ALTRI 9 BIG

Confermati i big, mercato praticamente chiuso in attesa dell’arrivo di un top player a centrocampo nelle prossime ore. Poi gli ultimi dettagli e annunci tra i giovani

La Sestrese saluta Teddy Akkari, protagonista indiscusso delle ultime grandi stagioni.

Quella di mister Schiazza sarà una Sestrese com un giusto mix tra giovani ed elementi con esperienza, con grandissime motivazioni e ampi margini di crescita per il futuro.

Obiettivo il mantenimento della categoria e la prosecuzione nel percorso di crescita.

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, nell’ottica della programmazione della prossima stagione nel senso della continuità,

è lieta di annunciare con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, la conferma in verdestellato per la stagione 2021-2022 dei seguenti nove giocatori che si aggiungono ai già ufficializzati Mura, Tecchiati, Caramello e Padovan:

RUBEN ROVETTA – portiere ’91 – alla sua dodicesima stagione in verdestellato. Per lui 319 presenze, secondo solo al record del Principe Balboni (325).

DAVIDE SIGHIERI – fantasista ’91, 107 presenze e 20 gol con la maglia verdestellata. Per lui quinto campionato a Sestri (secondo consecutivo), tra gli assoluti protagonisti dell’ultimo decennio della Sestrese.

FABIO ANSALDO – difensore ’91 – alla sua quarta stagione consecutiva in verdestellato (la quinta in totale). 73 presenze in verdestellato e 4 reti per lui.



DAVIDE DI SISTO – esterno sinistro ’94 – quinta stagione consecutiva in verdestellato, con 54 presenze totali.



NELSON PIROLI – centrocampista offensivo ’96 – cresciuto calcisticamente nella Sestrese, protagonista nelle ultime stagioni di una grande crescita sotto la guida di mister Schiazza.



EMANUELE BORTOLINI – attaccante ’91 – determinante per il ritorno in Eccellenza della Sestrese nella stagione 19-20. Alla terza stagione consecutiva in verdestellato.



LORENZO CAPPADONA – esterno sinistro ’98 – già nelle giovanili verdestellate, per lui la terza stagione consecutiva alla Sestrese (la quinta totale inframezzata dalle esperienza a Trino, Baiardo e Savona).



FREDERICO VAGGE – centrocampista ’95 – alla seconda stagione alla Sestrese, dopo le esperienze a Bogliasco, Vado e Molassana. Nella scorsa stagione ha recuperato completamente dal brutto infortunio da cui era reduce, finendo da protagonista nel mini-campionato finale.



DAVIDE CUMAN – difensore ’94 – dopo un decennio nel suo Molassana, è alla seconda stagione in verdestellato. Garanzia di esperienza, serietà e sicurezza in campo.



A tutti i ragazzi un grande “in bocca al lupo” dall’ambiente verdestellato, con l’augurio di toglierci altre importanti soddisfazioni e raggiungere l’ obiettivo salvezza in un campionato difficile ma stimolante come la prossima l’Eccellenza.

Quella a disposizione di mister Schiazza sarà una Sestrese con un mix tra giovani di prospettiva e elementi di esperienza, con grandissime motivazioni e ampi margini di crescita per il futuro.

Nelle prossime ore il d.g. D’Acierno e il d.s. annunceranno l’ importante arrivo di un top-player, prima degli annunci tra i “giovani”.

Allo stesso tempo la società saluta – con un “arrivederci” – il suo bomber Sedki Akkari, assoluto protagonista e trascinatore degli ultimi anni: a “Teddy”, tornato a marzo nella sua Sestrese e protagonista in campo con la solita qualità e carattere a disposizione dell’ambiente verdestellato, i migliori auguri per il futuro.

F.S. SESTRESE Calcio 1919

