In 26 presenti! Una fredda sera di gennaio, su un campo da calcio dove si fa tutto, tranne che calcio. Perché noi, in silenzio, non abbiamo mai mollato un centimetro. Solo per passione. Sogniamo e lavoriamo duro per tornare presto a divertirci dietro ad un pallone, nelle nostre maledette domeniche. Con una stella sul petto.

