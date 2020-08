OPEN WEEK VERDESTELLATA

Una settimana dedicata agli open day

Dal 31 Agosto al 4 Settembre

Alle 18,30

Al Piccardo di Borzoli

Vi aspettiamo!

Durante gli open day non ci sarà accesso agli spogliatoi. Durante gli Open Day è aperta la segreteria per le iscrizioni con gli sconti già ufficializzati per i nostri tesserati.

