Questo pomeriggio si è tenuta la presentazione della Prima Squadra della SESTRESE, che per la stagione 2020/2021 si troverà a disputare il campionato di Eccellenza, a seguito della promozione conseguita nello scorso campionato. Presentazione che si è tenuta nel cuore di Sestri presso la Pasticceria Mantero. Evento che ha coinvolto non solo la società con staff e giocatori, ma anche la città stessa.

La giovanissima squadra femminile Verdestellata

SESTRESE presentazione Prima Squadra 2020/2021: Il DG Antonio D’Acierno e il DS Andrea Catania

SESTRESE presentazione Prima Squadra: presidente Sebastiano Sciortino e il Mister Corrado Schiazza

Queste le parole dello staff tecnico, che per la stagione 2020/2021 puntano non solo ad una salvezza, ma a mantenersi nella categoria. Il DS Andrea Catania e il Mister dei verdestellati, Corrado Schiazza, affermano che la rosa è competitiva, e pronta per la categoria che dovrà disputare. Nuovi innesti nella squadra che non riguardano solo il reparto dell’attacco, ma anche quello difensivo. L’orgoglio del DS e del DG è quello di aver aggiunto alla rosa della Prima Squadra ben 12 ragazzi del settore giovanile.

Le maglie per la stagione 2020/2021

A partecipare all’evento sono stati anche due degli sponsor che sostengono la società. Valerio Gualtieri, main sponsor. E Stefania Mantero, che ha ospitato la presentazione presso uno dei suoi tre negozi situato in Via Sestri 157R.

SESTRESE presentazione Prima Squadra 2020/2021: Valerio Gualtieri Main Sponsor della squadra

SESTRESE presentazione Prima Squadra 2020/2021: Stefania Mantero sponsor della squadra

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!