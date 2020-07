La Sestrese ufficializza l’arrivo di un giovane esterno d’attacco classe 2002: presentato Alessio Matzedda, in arrivo dal Baiardo. Il comunicato ufficiale della società verdestellata:

«La F..S. Sestrese Calcio 1919, con in testa il presidente Sebastiano Sciortino, il dg Antonio D’Acierno e il ds Andrea Catania, è lieta di poter ufficializzare il tesseramento per la prossima stagione in Eccellenza del promettente giovane leva 2002 ALESSIO MATZEDDA, esterno d’attacco di grande valore che giunge in prestito dalla società Angelo Baiardo.

ALESSIO MATZEDDA

Esterno offensivo di grande qualità, Alessio nonostante la giovane età (18 anni appena compiuti) vanta già diverse presenze e reti tra i “grandi”, oltre che un cammino importante in tutte le leve giovanili e nelle varie rappresentative regionali. All’esordio in Eccellenza appena sedicenne nella stagione 2018/2019 (5 presenze), in quest’ultima stagione si è diviso tra Baiardo (Eccellenza) e Little Club dove in prestito da fine dicembre a febbraio ha messo a segno 3 reti in Promozione.

Al Baiardo, alla presidentessa Erriu, il Direttore Medone, il ds Barsacchi, un ringraziamento per la buona riuscita dell’operazione, che conferma l’ottimo rapporto tra due storiche società genovesi. Ad Alessio il benvenuto di tutta la societá e un grosso in bocca al lupo per una stagione importante».

