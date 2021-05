La Sestrese continua il suo sogno nel presente e programma già il futuro: è ufficiale la conferma di “KING” EDO MURA per la stagione 2021-2022. Idee chiare e programmazione: dopo lo staff tecnico ecco la prima grande conferma della rosa. Stimolo ulteriore per il gruppo per questo minicampionato attuale, in cui tutti devono dimostrare di meritare la Sestrese per il futuro.

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE CALCIO 1919, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, è con piena soddisfazione che annuncia – dopo quella dello staff tecnico – un’altra importante conferma per la stagione 2021-2022: vestirà ancora la maglia verdestellata l’attaccante EDOARDO MURA. Concentrati con grande entusiasmo sul bellissimo presente che il gruppo verdestellato sta regalando a tutti gli appassionati della Sestrese, siamo pronti a giocarci i play-off con le migliori otto squadre della regione. Al tempo stesso la dirigenza – di intesa con lo staff tecnico – già lavorando per la programmazione della prossima stagione, ripartendo dalle ottime basi umane e calcistiche della nostra attuale rosa. L’accordo con Mura, trovato la scorsa settimana, è in piena linea con la programmazione già avviata per la stagione futura, che vedrà la nostra squadra impegnata in un campionato difficile ma sicuramente stimolante come la prossima Eccellenza, in cui l’obiettivo sarà quello del mantenimento della categoria.

Ad Edo un grande “in bocca al lupo” per un presente e un futuro verdestellato ricco di soddisfazioni.

IN FOTO da sinistra

Il d.s. CATANIA, EDOARDO MURA e il d.g. D’ACIERNO

F.S. SESTRESE Calcio 1919

