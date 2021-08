INIZIA LA STAGIONE DELLA SESTRESE: rosa, staff ufficiale e l’elenco delle amichevoli



La Sestrese del presidente Sebastiano Sciortino si ritrova lunedì 2 agosto al Piccardo di Borzoli, per preparare la stagione 2021-2022 che la vedrà impegnata nel campionato di Eccellenza.

Alla rosa, volutamente “ristretta” a 21 giocatori, si aggiungono in preparazione diversi elementi del florido vivaio verdestellato, che durante l’anno avranno modo di essere utili e mettersi in mostra anche in prima squadra .

Inseriti nel girone B di levante, i verdestellati inizieranno il campionato il 12 Settembre.

Prima le gare di Coppa Italia con l’esordio Sabato 28 Agosto ore 20 in casa con il Busalla.

LE AMICHEVOLI

12/08 ore 19,30 – Voltrese (a Voltri).

18/08 ore 20 – Via Acciaio (al Piccardo).

21/08 ore 18 – RapalloRivarolese (a Rapallo).

25/08 ore 20 – Marassi (al Piccardo).

LO STAFF

DIRETTORE GENERALE: Antonio D’Acierno

DIRETTORE SPORTIVO: Andrea Catania



ALLENATORE: Corrado Schiazza.

VICE ALL.: Massimo Zamana.

COLL.TECNICO: Fabio Magioncalda.

PREP. PORTIERI: Michele Di Prisco, Fabrizio Parise.



RESP. SANITARIO: Salvatore Cappadona.

OSTEOPATA: Francesco Gatto.



TEAM MANAGER: Maurizio Collacchi.

ADDETTO ALL’ARBITRO: Daniele Sonetti.

DIRIGENTI: Umberto Boccignone, Paolo Generani.

LA ROSA



PORTIERI

ROVETTA Ruben

TIRIO Davide – 2004 (Campomorone)



DIFENSORI

ANSALDO Fabio

CAPPADONA Lorenzo

CUMAN Davide

DELGADO Oswaldo – 2001

DI SISTO Davide

LANZA Filippo – 2001

PADOVAN Gabriel – 2000

TECCHIATI Filippo



CENTROCAMPISTI

BAZZURRO Riccardo – 2001

BILANZONE Federico – 2002 (Entella/Rapallo Riv.)

CARAMELLO Marco

GHIGLIAZZA Jacopo (Varazze)

PIROLI Nelson

VAGGE Frederico



ATTACCANTI

BORTOLINI Emanuele

MURA Edoardo

NOCETI Gabriele – 2003 (Sestri L./Campomorone)

RANASINGHE Samuele – 2003 (Entella/Rapallo Riv.)

SIGHIERI Davide

