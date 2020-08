FABIAN DORNO IN VERDESTELLATO

Cresciuto calcisticamente nella Sestrese. Il centrocampo leva 2000 torna dopo le esperienze a Lavagna, Savona e Albenga.

COMUNICATO UFFICIALE

Il presidente Sebastiano Sciortino, il dg Antonio D’Acierno, Il ds Andrea Catania, e tutta la F.S. SESTRESE Calcio 1919 sono lieti di ufficializzare il tesseramento per la stagione 2020/2021 del centrocampista leva 200 Fabian Dorno.

Fabian Dorno centrocampista classe 2000, torna alla Sestrese dopo essere cresciuto calcisticamente, da protagonista, nel settore giovanile verdestellato. Successivamente ha vestito le importanti maglie della Lavagnese, Savona e nell’ultima stagione dell’Albenga in Eccellenza.

Centrocampista di qualità, ha già esordito nell’amichevole di Vado di mercoledì e sarà a disposizione di mister Corrado Schiazza nel test di domani mattina (ore 10 al Piccardo) contro il Baiardo.

A Fabian un grande “in bocca al lupo” da parte di tutto l’ambiente verdestellato.

F.S SESTRESE CALCIO 1919

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!