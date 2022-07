Progetto prestigioso: coinvolti tutti i “numeri uno” di ogni leva a partire dalla Prima Squadra, con istruttori qualificati FIGC

Questa è la prima grande novità per la stagione 2022-2023, altri GRANDISSIMI PROGETTI VERDESTELLATI nelle prossime ore…

COMUNICATO UFFICIALE

La F.S. SESTRESE Calcio 1919, consapevole dell’importanza della formazione e preparazione dei propri giovani atleti con istruttori e tecnici preparati e qualificati, è lieta di annunciare con grande orgoglio di aver sposato un progetto di eccellenza assoluta per quanto riguarda la preparazione, metodologia di allenamenti, crescita e attenzione dei propri PORTIERI: dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra compresa i nostri numeri uno saranno seguiti, allenati, cresciuti e formati, dai qualificati preparatori di LastOne, la Scuola di Portieri volta all’insegnamento specifico e analitico del ruolo del “numero uno”.

I preparatori dei portieri di LastOne, tra i quali c’è il nostro storico allenatore Fabrizio Parise e l’ex Sampdoria Luca Fuselli, sono figure qualificate patentate F.I.G.C.

La società Sestrese con in testa il Presidente dell’Area Giovani Fogli, il D.G. D’Acierno, il D.S. Catania e il Direttore Tecnico Organizzato del’Area Giovani Bernabei, ringraziano il responsabile Antonio Restagno e il nostro Fabrizio Parise per aver sposato questo importante progetto e danno il benvenuto a LastOne nell’ambiente verdestellato. Partiamo dai numeri 1, per un importante progetto della stagione 2022-2023… restate collegati, a brevissimo altre grandissime novità e progetti.

E non dimenticate: ci vediamo agli OPEN DAY da Lunedì 4 luglio

