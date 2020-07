Per la stagione 2020/2021 Entella e Sestrese hanno raggiunto l’accordo di affiliazione, ecco il comunicato ufficiale della società biancoazzura:

È ufficiale l’accordo di affiliazione per la stagione sportiva 2020-2021 con la società Fratellanza Sportiva Sestrese Calcio 1919. È un grande onore poter collaborare attivamente con una delle società più conosciute e apprezzate dell’intera regione. Una realtà che negli anni si è distinta per serietà e professionalità. Disputando campionati di livello sia con la propria prima squadra, che con le leve del settore giovanile. La Sestrese è fascino e tradizione, e da oggi, entrerà a far parte della grande famiglia Entella per un binomio che speriamo possa essere il più duraturo possibile.