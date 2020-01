Lunedì 6 gennaio ore 15:00, presso l’impianto la SCIORBA di Genova denominata :“La Cantera Stadium Barabino & Partners”, si giocherà la finale regionale di coppa Italia di Eccellenza tra il Sestri Levante, capolista del girone con 34 punti, e l’Albenga, squadra che attualmente occupa la seconda posizione in classifica. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità il titolo di campione ligure 2019/2020 verrà assegnato tirando i calci di rigore.

Le due squadre, assieme all’Imperia, sono le favorite per vittoria finale del campionato di Eccellenza per salire in Serie D.

Curiosità: Sestri Levante Albenga si sono affrontate il 22 dicembre, nell’ultimo turno di campionato del 2019, valido per la 15ª giornata in casa dei corsari ( finì 3-0 per i padroni di casa).

Le due squadre riprenderanno l’attività agonistica del 2020 giocando la stessa partita con la quale hanno terminato il 2019.

La finale tra Sestri Levante e Albenga avrà anche una bella cornice di pubblico poiché sono seguite da tifoserie numerose molto calde e appassionate.

A tale proposito ricordiamo che per motivi di ordine pubblico, si raccomanda alle rispettive tifoserie di rispettare il regolamento sulle entrate ed uscite dall’impianto di gioco: i fans “INGAUNI” dell’ALBENGA avranno a disposizione il parcheggio lato sud che si trova all’inizio dell’impianto di Gioco di Molassana, ossia il primo percorrendo Via Adamoli da mare verso monte con ingresso allo stadio lato torrente Bisagno, mentre i seguaci CORSARI dell’”Unione sportiva SESTRI LEVANTE” potranno utilizzare il parcheggio lato piscine ( 20 metri prima del semaforo) che si trova alla fine della struttura percorrendo la stessa strada con ingresso sul campo di gioco lato monte proprio di fronte alla piscina.

Entrambi gli ingressi hanno biglietterie separate. Le tifoserie saranno rigorosamente separate in due distinti settori dello stadio della val Bisagno.



La vincente andrà avanti nella manifestazione della Coppa Italia a livello nazionale. La vittoria finale da diritto al salto di categoria in serie D. L’ultima squadra Ligure ad avere vinto la Coppa Italia Nazionale è stata la Sanremese, che il 27 aprile del 2016 ha vinto il trofeo superando per 2-0 la squadra siciliana del Mazara del Vallo per 2-0.