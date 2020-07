Alessio Grea, difensore classe 1990, è un nuovo calciatore dell’Unione Sportiva Sestri Levante. In carriera vanta 138 presenze nei professionisti ed ha vestito le maglie di Ravenna, SudTirol, Gubbio, Foggia, Akragas e Melfi. Nelle ultime 2 stagioni sportive ha militato in Serie D con la casacca di Pianese e Crema. Ad Alessio i migliori auguri per una stagione ricca di successi sportivi.

