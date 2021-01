SERIE D – Roberto Bonaventura, leva ’95, è un nuovo tesserato dell’Unione. Dopo essersi formato nel settore giovanile dell’Entella ha iniziato la sua carriera in serie D al Chiavari Caperana per poi passare al Delta Porto Tolle. E’ salito in Lega Pro per 3 stagioni con il Pontedera dove ha collezionato 44 presenze tra i professionisti, per poi tornare in serie D con la Lavagnese. Al nuovo “corsaro” i migliori auguri per un prosieguo di campionato ricco di successi e di soddisfazioni sportive.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!