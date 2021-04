Nuovo colpo di mercato per il Sestri Levante, che si aggiudica le prestazioni sportive del centrocampista Fabio Sakaj. Classe ’98 con un curriculum di tutto rispetto. Ha militato in Serie B e in Lega Pro vestendo la casacca del Modena per ben tre stagioni. In seguito ha continuato il suo percorso sportivo tra Serie D e Serie C vestendo le casacce della Pianese e della Vis Artena. Convocato anche in nazionale albanese Under 19. Il Centrocampista è stato anche notato da grandi squadre di Serie A come Inter, Juventus e Sassuolo.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!