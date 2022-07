Il direttore generale Nicolò Mai e il direttore sportivo Paolo Mancuso annunciato la riconferma di 3 corsari: il centrocampista Andrea Ferretti, l’esterno offensivo Andrea Cirrincione e l’attaccante argentino Facundo Agustin Marquez.

Secondo tesseramento del Sestri Levante in vista del prossimo campionato di Serie D. Dal Licata (Serie D) arriva Maiko Candiano, 29 anni, nato ad Offenbach am Main in Germania. Centrocampista offensivo, mezzala e trequartista all’occorrenza, ex Borgo a Buggiano (Serie C), Modica (Eccellenza), Leonfortese (Serie D), Marsala (Serie D), Akragas (Serie C), Sicula Leonzio (Serie D), Gela (Serie D), Folgore Caratese (Serie D), Pianese (Serie D).

Il presidente Stefano Risaliti e tutta l’Unione è felice di dare il benvenuto al neo corsaro.

Terzo tesseramento del Sestri Levante. Dal Gozzano (Serie D) arriva l’attaccante Martino Cominetti, 24 anni, di Milano. Il neo corsaro ha militato nella Caronnese (Serie D), nell’ OltrepoVoghera (Serie D), nella Pro Sesto (Serie D e Serie C), e nel Fanfulla (Serie D). Il presidente Stefano Risaliti e l’intera Unione è lieta di dare il benvenuto al nuovo arrivato.