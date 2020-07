Sestri Levante, per i Corsari è tempo anche di cessioni: ai saluti Carlo Capo, che nella prossima stagione vestirà i colori rossoblù del San Marco Avenza, squadra toscana (Eccellenza). Ecco il comunicato ufficiale:

«L’Usd San Marco Avenza comunica l’ingaggio del giocatore CARLO CAPO.

Esterno offensivo classe 1991, nato a Viareggio , ruolo seconda punta, proviene dal Sestri Levante. Ha militato anche tra Eccellenza e Serie D, con le maglie di Viareggio, Rosignano, Pianese, Ponsacco ed Acqui. Alla Pontremolese ha vinto il campionato di Promozione 2018/19. Oltre ad essere un buon realizzatore ha come caratteristica principale quella di essere un uomo-assist svolgendo un gran lavoro a sostegno degli altri attaccanti. Per Capo si tratta di un ritorno in rossoblu dopo la stagione di Eccellenza 2013/14».

