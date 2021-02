Luca Scarlino attaccante classe 2000. Cresciuto nella primavera di Sampdoria e Spezia. Con presenze in nazionale Under 16 e 17. E in lega pro, dove ha vestito le casacche della Pianese e Imolese.

