Doppio innesto per il Sestri Levante, che dopo essersi assicurato le prestazione del Centrocampista Fabio Gonnella, conclude l’accordo anche con Jonathan Lazzaretti. Centrocampista classe ’01, giovane che ha sempre militato in Serie D vestendo le casacche di Savona e Fossano. Dove in quest’ultima durante la scorsa stagione è riuscito a realizzare 2 gol.

