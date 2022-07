Filippo Oliana, 23 anni, è il nuovo difensore del Sestri Levante in vista del prossimo campionato di Serie D. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, il neo corsaro è reduce da tre stagioni in Serie C con le maglie di Albissola, Rimini e Monopoli e due in Serie D con il Team Nuova Florida, squadra di Ardea, in provincia di Roma. Oliana, che ha rifiutato anche richieste dalla Serie C, è il sesto tesseramento della società rossoblu dopo quelli del portiere Joyce Francesco Anacoura, del difensore Luca Casagrande, del trequartista Maiko Candiano, dell’attaccante Martino Cominetti e dell’esterno offensivo Davide Rovido. Il raduno del Sestri Levante è fissato per martedì 26 luglio alle ore 15:30 al Sivori.

Denny Pucci è il nuovo portiere del Sestri Levante. Il neo corsaro è il settimo tesseramento in vista del prossimo campionato di Serie D. Il 18enne spezzino è cresciuto nelle giovanili dello Spezia. All'inizio della stagione 2019-20 è passato in Under 17, dove la stagione precedente aveva collezionato già 5 presenze da "fuori quota". Alla sua prima annata da titolare, nel campionato Under 17-A ha protetto la porta delle giovani Aquile in 15 occasione, subendo 21 gol. Nel settembre 2020 il passaggio nella Primavera. L'11 marzo 2021 è convocato in prima squadra per Atalanta-Spezia di Serie A.