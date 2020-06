Riceviamo e pubblichiamo le congratulazioni del Baiardo indirizzate al Sestri Levante, recentemente promosso in Serie D. Un comunicato che si aggiunge ai numerosi attestati di stima e rispetto da parte di molte “competitors” di Eccellenza, tra cui Cairese, Pietra Ligure e Molassana.

IL COMUNICATO DEL BAIARDO

“Il consiglio direttivo dell’U.S.D. Angelo Baiardo, nella persona della Presidentessa Cristina Erriu, esprime le più sincere congratulazioni alla società Sestri Levante per la promozione in Serie D, ottenuta e meritata. Alla società dei Corsari va il nostro augurio per un futuro ricco di soddisfazioni.”

