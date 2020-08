SESTRI LEVANTE, CHE COLPO! PRESO IL NIPOTE D’ARTE BUSO. Come vi abbiamo anticipato in diretta a Dilettantissimo Estate, il Sestri Levante si è accaparrato le prestazioni sportive dell’attaccante classe 2000 Nicolò Buso, che vestirà la maglia dei corsari in Serie D nella stagione sportiva 2020/2021.

Nipote d’arte del più famoso Renato Buso, il giovane attaccante ha vestito maglie importanti come quelle di Cesena, Venezia, Roma ed Entella (u19). Un grande colpo di mercato del Sestri Levante e del ds Paolo Mancuso.

