Il Sestri Levante annuncia ufficialmente un nuovo rinforzo per la difesa: Matteo Contipelli, classe 1998 proveniente dal Camaiore (Eccellenza, Toscana). Ecco il comunicato ufficiale:

«Nuovo rinforzo per la difesa corsara! Quest’oggi ha firmato il tesseramento per la nostra prima squadra il difensore Matteo Contipelli, classe 1998, che lo scorso anno ha militato nel Camaiore Calcio in Eccellenza Toscana.

Cresciuto nel settore giovanile del Real Forte Querceta è stato seguito a lungo dal nostro Direttore Sportivo.

A Matteo un caloroso benvenuto nella famiglia corsara e un augurio di una stagione ricca di soddisfazioni sportive».