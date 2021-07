SERIE D – Vincenzo Cammaroto sarà il nuovo allenatore della Prima squadra dell’U.S. Sestri Levante nella stagione 2021/2022. Classe ’83, ex difensore, ha concluso indossando la nostra maglia nella stagione 2017/2018 la propria carriera di calciatore dopo aver vestito le casacche di numerose società di serie D e serie C. Dopo l’esperienza calcistica con l’Unione, dove peraltro nell’ultimo periodo ha ricoperto il duplice ruolo di giocatore-allenatore ed una stagione alla Lavagnese come analista, il passaggio al Fiorenzuola come allenatore in seconda dove quest’anno ha conquistato la promozione in serie C vincendo il girone D di serie D.

Un bentornato a Vincenzo con i migliori auguri per una nuova avventura con l’”Unione” ricca di successi e soddisfazioni sportive.

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!