Nella giornata di ieri è stato tesserato Roberto Scuccimarra, giovane portiere leva 2000, che insieme al confermato Alessio Rollandi sarà chiamato a difendere la porta corsara nella stagione 2020/2021. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara nella stagione 2018/2019 ha vinto il campionato Primavera collezionando anche una decina di convocazioni in Serie B. Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato di serie D tra le file del Notaresco e ha poi terminato la stagione sempre In serie D con la maglia del Delta Porto Tolle. A Roberto i migliori auguri per un’annata ricca di successi e soddisfazioni sportive.

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui nostri canali social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare inoltre tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!