Sestri Levante. In questo momento di stop forzato, arriva una bellissima iniziativa benefica da parte di uno dei tanti gruppi di tifosi corsari della gradinata Augusto Gori (Gruppo Piesse Sestri Levante): la vendita di magliette create appositamente per quest’occasione, e il ricavato sarà devoluto in beneficenza attraverso i canali che verranno forniti dal Comune di Sestri Levante. Ecco la presentazione dell’iniziativa attraverso un video, a cui hanno partecipato alcuni dei giocatori del Sestri Levante:

Ed ecco invece il comunicato ufficiale:

«Visto il momento delicato che la nostra città sta attraversando causa Covid-19 ci sembra doveroso aiutare chi per colpa di questa situazione si trova in difficoltà economica.

Abbiamo creato delle magliette che metteremo in vendita attraverso una offerta minima di 10 euro presso un banchetto che troverete DI FRONTE ALLA COOP SABATO 16 DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 MAGGIO ORARIO 10-18.

Il ricavato, tolte le spese di produzione, lo devolveremo in beneficienza attraverso i canali che ci verranno forniti dal Comune di Sestri Levante.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per rialzarci insieme dimostrando che la solidarietà è un valore fondamentale per la nostra città.

Ciò che sventoliamo la domenica al Sivori rappresenta oltre ai nostri magnifici colori anche quei valori del cuore corsaro a cui noi teniamo particolarmente! GRUPPO PIESSE SESTRI LEVANTE».

