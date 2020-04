È un giorno di aprile del 2009 quando Massimo Spadoni, bandiera del Marassi Quezzi e grande protagonista del calcio ligure negli anni 90 e 2000, decide di appendere gli scarpini al chiodo. Dilettantissimo, nella persona di Enrico Figus, era presente alla partita di addio di Massimo, “Bomber di razza”, come dicono le magliette celebrative di quella serata. Un bel momento di calcio, un tuffo nei ricordi attraverso l’addio al football di un grande numero 10.

Così lo ricorda il nostro Enrico Figus:

“Massimo è stato un giocatore giocatore di alti livelli: quando si ritirò, nel 2009, giocava nel Marassi Quezzi. So che Massimo aveva allenato con successo anche le leve del settore giovanile: un uomo di calcio a 360 gradi. Ho avuto occasione di filmarlo in svariate partite e posso dire che fosse veramente un “Bomber di razza”. La partita di addio fu una vera serata amarcord con diversi personaggi del calcio ligure: Furnò, De Fazio e tanti altri… Mi ricordavo degli aneddoti che raccontarono, anche senza l’ausilio del video che ho ripescato qualche giorno fa. È stato divertente risentirli e rivedere queste immagini”

LE NUOVE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: amarcord nell’archivio di Dilettantissimo

MI RITORNI IN MENTE: Claudio Bianchi ricorda i grandi del calcio ligure

ALL STAR GAMES: tutte le convocazioni

I NUMERI DEL GIRONE: focus di dati e statistiche su ogni categoria

DEDICATO A…: cerchiamo per voi le partite e gli eventi che vi sono rimasti nel cuore

GOL DEL POMERIGGIO: rivediamo insieme un gol al giorno per la pausa caffè

UOMO DEL GIORNO: un’intervista al giorno a un volto noto del calcio dilettantistico ligure.

DILETTANTISSIMO XD: su IG, un video al giorno per strapparvi una risata prima di cena!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook(Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Torna alla HOME.

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)!