Come di consueto, arriva l’augurio di Cosimo Sibilia e della LND a tutti i giovani tesserati che stanno per affrontare l’esame di maturità. Ecco le parole del presidente dei Dilettanti, pubblicati attraverso una nota ufficiale sul sito della LND:

«Come ogni anno sono felice di rivolgere il mio augurio – e quello dell’intera Lega Nazionale Dilettanti – a tutti i nostri giovani tesserati, che saranno chiamati ad affrontare gli esami di maturità. Quest’anno ho diversi motivi in più per augurare agli studenti le migliori fortune, visto che anche le prove delle cosiddette “Superiori” si svolgeranno all’insegna della straordinarietà, al culmine di un anno scolastico bruscamente interrotto dal Coronavirus; esattamente come è accaduto per la stagione sportiva dei Dilettanti.

A differenza del nostro amato calcio di base, lo studio ha potuto proseguire. Seppure a distanza e con modalità che hanno richiesto agli studenti e agli insegnanti (ma anche alle famiglie) un impegno per certi versi maggiore, se non altro in ordine alla concentrazione e alla capacità nel coniugare il necessario apprendimento con una quotidianità stravolta nei ritmi e nei modi. Ma era importante mantenere il ritmo-partita, come si dice in gergo calcistico, continuando gli “allenamenti”; e così farsi trovare pronti alla sfida finale, quella che per alcuni dei nostri ragazzi e ragazze potrà proseguire con un percorso accademico o addirittura aprire le porte al mondo del lavoro. Ecco il mio messaggio: affrontate gli esami come se foste di nuovo in campo. E quindi date il massimo. In bocca al lupo!»

Anche Dilettantissimo si unisce all’augurio: in bocca al lupo per questa maturità un po’ speciale!

