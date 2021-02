Altro duro colpo al calcio dilettantistico italiano che, con questa nuova riforma, avrà seri problemi a rimanere in piedi.

L’abolizione del vincolo sportivo eliminerà tante società che non potranno più vedersi riconoscere il premio di preparazione dopo una certa età.

Di conseguenza verranno meno anche diversi posti di lavoro.

Ecco il commento del presidente della LND Cosimo Sibilia:

“Oggi il calcio di base ha ricevuto un altro duro colpo, come se non bastassero già gli effetti terribili della pandemia – il commento del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – Con l’approvazione dei decreti di riforma dello sport, concepiti dal precedente esecutivo, vengono ancora una volta penalizzate le società dilettantistiche, a cominciare dall’abolizione del vincolo. Vorrei anche ricordare a chi gioisce per questa presunta rivoluzione che senza le ASD non esisterebbero neanche i lavoratori sportivi. E tutto ciò arriva mentre stiamo faticosamente creando le condizioni per far ripartire alcune delle nostre attività”.

(lnd.it)

